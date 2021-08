Un coach turc arrive sur le banc du Jazz

Quin Snyder va enregistrer un renfort au sein de son staff pour la saison prochaine en la personne d’Erdem Can, un visage connu de la franchise de Salt Lake City.

Assistant coach au sein du staff de Fenerbahçe depuis 2015-2016, Erdem Can faisait également partie du staff du Jazz depuis six ans en qualité d’assistant pour la Summer League. Cette année, il a été des Summer Leagues de Salt Lake City et Las Vegas, où Utah a enregistré trois victoires en cinq matchs.

Pour le club turc, c’est en revanche un nouveau coup dur puisque Fenerbahçe a également perdu Igor Kokoskov, parti à Dallas durant l’intersaison.