Une Question Mid aux accents Vintage

Reebok s’est replongé dans sa jeune histoire pour concocter un coloris « Vintage » de sa « Question Mid ». Alors que la NBA s’apprête à fêter ses 75 ans, la marque s’est inspirée d’un maillot des Sixers spécialement conçu pour les 50 ans de la ligue, datant donc de la saison 1996-1997, soit la saison rookie d’un futur phénomène mondial appelé Allen Iverson.

La tige en cuir blanc ressort en rouge au niveau des orteils, le haut du talon et la languette. Le logo de la marque apparaît en rouge et bleu sur l’empeigne et en blanc et or sur la languette. Les lettres de « Reebok » sont également en or, sur les accroches des lacets. Sous une semelle intermédiaire blanche, on trouve une semelle extérieure en gomme translucide, marquée du numéro 3, en rouge sur le talon. La paire, qui devrait avoisiner les 140 dollars, ne dispose pas encore de date de sortie officielle.

(Via NiceKicks)

