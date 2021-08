Pour James Harden, l’échec des Nets en playoffs est un non-événement

Bien que l’échec puisse être le meilleur des apprentissages, James Harden n’aura pas tiré beaucoup d’enseignements de la défaite des Nets au cours des derniers playoffs.

Touchée aux ischio-jambiers dès la première minute du premier match face aux Bucks, en demi-finale de conférence, l’ancienne star de Houston est revenue pour disputer les trois dernières rencontres de la série sur une jambe.

Dans le Game 4, c’est ensuite Kyrie Irving qui a mordu la poussière, blessé à la cheville et absent pour le reste des festivités. Autant dire que Brooklyn n’a pas été en mesure de se battre avec l’ensemble de ses armes. A partir de là, il n’y a rien à tirer de cet échec pour Harden, plutôt tourné sur l’avenir.

« Nous n’en parlons pas », a-t-il lâché à Insider. « Nous avions seulement Kevin Durant en bonne santé, je n’étais même pas proche de l’être et Kyrie ne jouait pas. Ça fait beaucoup de choses. Il n’y a rien que nous puissions dire. Maintenant, si une équipe nous bat et que nous sommes au complet, c’est à ce moment-là que nous devrions nous remettre en question pour savoir ce que nous avons mal fait. Mais nous ne pouvons pas vraiment parler des derniers playoffs. Je suis sûr que Kevin et Kyrie sont dans le même état d’esprit. Notre principal objectif, c’est cette saison à venir, et faire tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé. »

L’objectif reste inchangé : gagner plusieurs titres avec Brooklyn

Après avoir vécu une saison où son effectif a été considérablement chamboulé, et au cours de laquelle le trio Irving-Harden-Durant n’a finalement pu jouer que huit matchs de saison régulière ensemble, Brooklyn abordera certainement l’exercice à venir avec plus de certitudes.

Même s’il a été touché aussi mentalement, après avoir également fait une croix sur les Jeux olympiques, James Harden a ajouté que l’intersaison lui avait fait beaucoup de bien, à tous les niveaux. Dès la rentrée, il se dit prêt à se concentrer à nouveau sur son but : gagner non pas un mais plusieurs titres avec les Nets. « C’est toujours l’objectif », a-t-il conclu.