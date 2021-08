Wayne Ellington veut apporter sa défense et son adresse aux Lakers

« J’ai le sentiment que cette saison, je vais avoir les meilleures opportunités non seulement de ma carrière NBA mais aussi de ma vie. » Wayne Ellington est impatient d’enfiler le maillot des Lakers pour la seconde fois de sa carrière. Ce grand voyageur de la ligue avait déjà porté cet uniforme lors de la saison 2014/2015, dans un contexte sportif bien différent.

Blessé la moitié du temps à l’époque, Kobe Bryant se rapprochait de la retraite tandis que ni Carlos Boozer, ni Jeremy Lin ou Jordan Hill n’étaient parvenus à tirer le navire Lakers vers le haut (21 victoires seulement).

Ellington, qui avait fait grimper sa moyenne de points à 10 unités, effectue aujourd’hui son retour dans une franchise qui ne visera rien d’autre que le titre la saison prochaine en s’appuyant sur son trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook. Trois joueurs qui ont la particularité d’aimer attaquer le cercle et qui ont toujours besoin de shooteurs comme l’ancien joueur des Pistons pour étirer le jeu.

« Tous ces gars sont des attaquants capables d’aller dans la peinture, ce qui attire énormément d’attention », décrit Ellington, cité par Lakers Nation. « Il faut avoir un gars comme moi pour ressortir le ballon et faire bouger la défense. Je sens que mon jeu et mon tir à trois points complètent très bien cette équipe. »

Proche de son record d’adresse

Au fil de sa carrière, l’arrière a fait de cette adresse lointaine son arme principale. Il affiche 38% de réussite depuis sa Draft en 2009 par les Wolves, à la 28e position. Ellington s’est même rapproché de sa meilleure marque en carrière, sur une saison, avec 42,2% d’adresse l’an passé à Detroit, avec un bon volume de tirs (6 tentatives). De quoi lui faire intégrer le Top 20 des joueurs les plus adroits de la ligue, où les Lakers n’avaient aucun représentant.

Au-delà de son tir, l’arrière sait aussi qu’il sera attendu pour son rendement de l’autre côté du terrain. Ellington estime qu’avec « l’envergure, la taille et les qualités athlétiques » dont disposent les Lakers, il leur sera « facile » de défendre.

« On a des gars expérimentés qui savent comment communiquer et se parler selon différentes positions, qui savent venir en aide. Puis vous avez des atouts derrière comme AD et Dwight (Howard) qui se chargent de nettoyer le cercle. On va tous être en mesure de se compléter. »