Marcus Smart prolonge aux Celtics pour 77 millions de dollars sur quatre ans

Une prolongation de contrat était évoquée dernièrement du côté de Marcus Smart et Boston, et c’est désormais acté : Smart va bien prolonger aux Celtics pour 77.1 millions de dollars sur quatre saisons.

Une décision logique pour Boston. Smart sort de la meilleure saison de sa carrière avec 13.1 points et 5.7 rebonds de moyenne. Malgré ses progrès, il affiche toujours des limites au shoot extérieur, mais son impact défensif est trop précieux pour les Celtics, qui ont besoin de son agressivité et de son leadership de ce côté du terrain.

Chien de garde, toujours prêt à se frotter aux meilleurs attaquants de la ligue, il est devenu, en quelque sorte, l’âme de l’équipe, au fil des saisons, ainsi qu’un joueur très apprécié du public du TD Garden. L’arrière est arrivé à Boston en 2014 et il est désormais sous contrat jusqu’en 2026.

Boston Celtics guard Marcus Smart has agreed to a four-year, $77.1 million max contract extension with the franchise, sources tell @TheAthletic @Stadium. The fully guaranteed deal through 2025-26 includes a trade kicker.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2021