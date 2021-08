Jalen Green ne voulait pas jouer à Detroit

Avant des retrouvailles pendant la saison régulière, les deux premiers choix de la dernière Draft, Cade Cunningham et Jalen Green, ont déjà croisé le fer pendant la Summer League. Aussi bien individuellement que collectivement, c’est le second qui a remporté ce duel.

Le joueur de Houston est animé par une déception, qu’il a affichée après son match contre le joueur de Detroit : ne pas avoir été à la place de Cunningham. Enfin, pas totalement…

« Je voulais être le premier choix de la Draft, mais au niveau du lieu, je ne voulais pas être à Detroit », explique l’arrière à Yahoo Sports. « Je me sens bien plus à l’aise à Houston, où j’ai l’impression d’être dans un environnement familial. Pour Detroit, j’aurais eu la sensation de revenir à la bulle de G-League, et j’en sortais tout juste. »

Visiblement, à la différence d’un Cade Cunningham qui avait déjà la culture de « Motor City » dans la peau avant même d’être drafté, Green est moins sensible à la ville du Michigan.

« Dans la bulle de G-League, je n’avais pas grand-chose à faire, si ce n’est rester à la salle. Je n’avais pas de temps pour m’évader, sauf dans mon appartement. C’est comme ça que je vois les choses à Detroit. Je ne sortirais pas à Detroit, car il n’y a pas grand-chose à y faire. On va à la salle et on rentre chez soi. »

Les habitants de Detroit apprécieront… En attendant, comme il ne pourra jamais inverser la tendance par rapport à la Draft – il restera à jamais le deuxième choix -, Green veut inscrire son nom dans l’histoire de la Draft 2021 autrement.

« J’ai l’impression d’être le meilleur joueur de cette cuvée. Je n’ai pas été le premier choix donc je vais être rookie de l’année. »