Draft 2021 : Cade Cunningham a déjà les Pistons dans la peau

Cade Cunningham avait prévenu : il ne ferait qu’une seule rencontre avec une franchise, celle qui aurait le premier choix. Il a tenu parole plus tôt dans la semaine, en passant par Detroit puisque les Pistons sont les heureux possesseurs du premier choix de Draft cet été.

Et les propos du meneur suite à cette rencontre ressemblent déjà à ceux d’un joueur qui vient d’être drafté.

« J’adore Detroit », assure-t-il au Detroit Free Press. « J’écoutais déjà de la musique de Detroit bien avant la lottery, je suis déjà très branché sur la culture de la ville. C’est une ville avec du potentiel et relancer l’équipe serait énorme pour elle. Detroit, ça me correspond. Ce que je vais essayer de faire, c’est d’entrer dans le style des gens de Detroit et du Michigan et essayer de l’incarner, de le porter. Les gens ici ont une image d’outsiders, j’aime ça. »

S’il est le premier choix de Draft (car les Pistons rencontrent d’autres joueurs pour garder toutes les options ouvertes) et devient bien un joueur de Detroit le 29 juillet prochain, Cade Cunningham arrivera dans une équipe en reconstruction. Néanmoins, avec ses jeunes et un Jerami Grant désormais membre de Team USA, il y a du potentiel.

« Il y a beaucoup de gens formidables au sein de cette franchise », assure l’ancien universitaire. « Ça commence dès les propriétaires, ou avec Troy Weaver, qui est un grand GM. J’ai beaucoup appris pendant ma visite. S’ils me choisissent, je vais clairement être impatient. Ils sont dans une période de restauration, pas de reconstruction. Donc c’est un moment passionnant pour cette franchise. »