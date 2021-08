Pamela McGee, une championne olympique fière de son fils

La victoire des Américains en finale des Jeux olympiques de Tokyo a été le théâtre d’une grande première dans l’histoire de l’olympisme. Jamais une mère puis son fils n’avaient décroché l’or. C’est désormais chose faite, JaVale McGee ayant inscrit son nom au palmarès des champions olympiques, 37 ans après sa mère, Pamela, distinguée à Los Angeles en 1984.

Invités sur le plateau du « Today Show », chacun sa médaille autour du cou, la mère et le fils McGee, également triple champion NBA, ont pu s’exprimer sur cet accomplissement hors du commun. Et pour Pamela évidemment, c’est une grande fierté.

« C’est surréaliste. C’est presque comme si la boucle était bouclée, parce qu’il a assisté à tous mes titres, à tous ces instants, et maintenant, c’est devenu mon running gag que de dire que je suis la seule basketteuse championne olympique à avoir donné naissance à un autre champion olympique », s’est-elle exclamée. « Je suis vraiment fière de lui, de sa résilience. En tant que mères, nous voulons juste qu’ils maximisent leurs capacités et qu’ils soient la meilleure personne que Dieu les ait appelés à être, et il n’y a rien de plus haut qu’une médaille d’or. »

Un mental de champion inculqué depuis la naissance

Arrivé en renfort au cours de la préparation, suite au forfait de Kevin Love, JaVale McGee a particulièrement apprécié de pouvoir revêtir le maillot américain et d’avoir ainsi la possibilité de marcher dans les pas de sa mère, également double championne WNBA (1983 et 1984), au sein du plus grand événement sportif mondial.

« Quand vous êtes en NBA, vous vous battez pour votre ville, disons pour un État. Mais c’est différent de se battre pour son pays. Tout le monde regarde, et vous êtes sur une scène mondiale, donc c’est vraiment une expérience incroyable », a-t-il déclaré.

Le pivot n’a pas été épargné par les moments de doute et les railleries au début de sa carrière. Ce nouveau succès, c’est aussi la récompense d’un joueur qui n’a jamais lâché, à l’image du coup de fil qu’il a passé à Team USA avant la préparation pour signifier qu’il était disponible si besoin.

C’est aussi via cette mentalité que McGee est devenu un grand champion, particulièrement aux yeux de sa mère, dont l’autre enfant, Imani McGee-Stafford, a évolué en WNBA, occasionnant une grande première là-aussi.

« Ce que j’ai inculqué à mes deux enfants, c’est de donner le maximum de leurs capacités. Ne soyez jamais un enfant qui dit j’aurais pu, j’aurais voulu, j’aurais dû », a-t-elle insisté. « Je suis née d’une mère adolescente, qui a eu des jumeaux à 17 ans, et elle m’a inculqué cet esprit d’excellence et de résilience. J’espère simplement que je leur ai transmis cela, qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas nés champions olympiques. Ils ont fait des sacrifices, ils ont payé le prix, et c’est maintenant à eux de passer au niveau supérieur. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pamela McGee (@pamelamcgee34)