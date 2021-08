Tre Jones veut se servir de la Summer League comme d’un tremplin

« Il a été le catalyseur et le leader. Superbe action, super match, super effort de sa part. » Ce sont les mots clairs de Mitch Johnson, le coach des Spurs pendant la Summer League, après la prestation de Tre Jones contre les Hornets.

Difficile de lui donner tort quand on voit que Jones a compilé 34 points à 12/20 au shoot, 9 passes et 8 rebonds, et également marqué le panier de la gagne.

« Il a imposé sa volonté sur la partie », poursuit Johnson au San Antonio Express News. « Il a mis des tirs extérieurs, été au cercle, accéléré le jeu, obtenu des shoots faciles pour l’équipe, donné le ton. Sacré effort. »

Avec ce shoot et ses performances à Las Vegas, puisqu’il compile 24.3 points (51 % de réussite au shoot), 6.7 passes et 5 rebonds de moyenne, le meneur de jeu des Spurs fait partie des meilleurs joueurs de la ligue d’été, avec un Tyrese Maxey par exemple, le meilleur marqueur (26 points), le seul devant lui dans ce classement.

« On le voit depuis le début de la compétition : il est très agressif », continue son coach Johnson. « Il fait des passes pour ses coéquipiers et force la défense à faire les mauvais choix, car elle ne veut pas trop aider. Il peut alors trouver le joueur libre. »

Même s’il perd cinq ballons par match, Jones gagne en confiance. De bonne augure alors qu’il va aborder sa seconde saison avec les Spurs et que Patty Mills est parti cet été. Peut-il dès lors s’imposer comme le meneur remplaçant de Dejounte Murray dans l’esprit de Gregg Popovich ?

« Je veux avoir un plus gros rôle, comme je l’ai toujours eu », assure-t-il. « Pour ça, je dois bosser dans tous les domaines. Je n’ai jamais aussi bien shooté, et conclure près du cercle est aussi important. J’adore attaquer le cercle, aller dans la raquette, pour punir la défense des espaces offerts. »