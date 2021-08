Summer League écourtée pour Patrick Williams ?

C’est l’heure d’être prévoyant pour les franchises. Après Houston avec Jalen Green et en attendant l’évolution de la main de Jalen Suggs, c’est Chicago qui va peut-être garder Patrick Williams au frais jusqu’à la fin de la compétition.

Le sophomore a glacé son genou droit à cause d’une chute en début de match face à Minnesota. Malgré celle-ci, Williams a continué et terminé la rencontre, mais afin d’éviter toute aggravation, le management ainsi que le coaching staff pourraient mettre fin à la Summer League de leur pépite.

« Je ne suis pas sûr de jouer les deux derniers matchs. Je dois en parler aux coachs et au management », a expliqué l’ailier de Chicago en conférence de presse.

Devant l’éventuelle fin de sa Summer League, il est temps de tirer quelques enseignements. En retrait pendant la saison malgré son statut de numéro 4 de la Draft 2020, Williams était venu prendre des responsabilités et s’affirmer balle en mains du côté de Las Vegas.

Une expérience bénéfique

Les statistiques brutes sont intéressantes (21 points, 10 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en trois matchs) et Williams a également respecté les consignes. En effet, le joueur de bientôt 20 ans (le 26 août prochain) a pris 19 tirs par match, soit 12 de plus que lors de sa saison rookie. De ce fait, le principal intéressé tire du positif de cette expérience. « Je pense que j’ai accompli beaucoup de choses avec ces matchs », affirme-t-il.

Mais il existe encore des zones d’ombre. De 48% au tir en saison régulière, le joueur est passé à 38% lors de cette Summer League. Une baisse logique étant donné son nombre de tirs et de l’attention que les défenses lui portaient. C’est pourquoi, là encore, Williams ne voit pas cela comme une régression, bien au contraire.

« Évidemment que mon jeu offensif est meilleur », assure-t-il. « J’ai tellement bossé avec les coachs cet été, c’était vraiment productif. En venant ici, je n’avais pas d’autres choix que d’être agressif. »

« Peu importe le nombre d’heures que vous passez à la salle, rien ne remplace la compétition »

Car en plus de créer pour lui, Williams était parfois en charge de faire le jeu pour son équipe. Une situation inhabituelle à laquelle le joueur a eu du mal à s’adapter, comme le montrent ses 14 ballons perdus, pour seulement 8 passes décisives, en trois matchs.

« J’ai encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur les pertes de balle car j’avais plus de responsabilités. Je dois prendre soin de la balle. Mais j’ai besoin d’être dans ces situations pour m’améliorer », remarque le numéro 44 des Bulls. « Je dois regarder la vidéo. J’ai fait des matchs à 5 et 6 pertes de balle. Je devais également impliquer les autres et je veux voir mon total de passes décisives augmenter. »

Par conséquent, l’ancien pensionnaire de Florida State tire beaucoup de positif de son passage dans le Nevada. « Je pense que je m’affirmerais plus. Ça ne veut pas forcément dire marquer plus de points mais saisir les opportunités quand elles se présentent et de jouer avec le ballon dans les mains, » dit-il. Avant d’ajouter que « cette expérience a été excellente pour moi. Peu importe le nombre d’heures que vous passez à la salle, rien ne remplace la compétition ».

En conclusion, Williams estime que cette Summer League « est une bonne préparation pour le camp d’entraînement et la saison régulière ».