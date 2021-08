Summer League | Le duo Ishmail Wainright – Precious Achiuwa fait plier les Rockets

Toronto a sorti les gros bras pour signer sa deuxième victoire en Summer League. Dépassés par l’intensité physique adverse et rapidement privés de Jalen Green, les Rockets ont déraillé dès le début du deuxième acte.

Les Raptors ont d’abord passé un 12-0 pour reprendre les devants (17-10). Passés par la France la saison dernière, l’ex-champenois Jalen Adams (9 points, 3 passes décisives) et l’ancien strasbourgeois Ishmail Wainright (20 points, 7 rebonds, 4 interceptions, 2 passes décisives, 2 contres) ont ensuite contribué à accentuer l’écart, déjà à +13 après un 3-points en transition puis un 2+1 de Malachi Flynn (13 points).

Ishmail Wainright dans tous les bons coups

Ishmaïl Wainright et Precious Achiuwa ont enchaîné avec deux dunks surpuissants pour contribuer à un retentissant 18-0 au total (41-19), Houston devant patienter plus de six minutes pour marquer son premier point en deuxième quart-temps. Jalen Green s’est arraché en enchaînant deux paniers et un service pour le 3-points d’Alperen Sengun. Kenyon Martin Jr. a même ramené les siens sous la barre des 10 points d’écart (41-32), mais la sortie de Jalen Green sur blessure avant la pause a changé la donne.

La paire Wainright-Achiuwa a bien fini avant le repos (50-34), et Toronto a repris sa marche en avant. L’ancien du Heat (19 points, 5 rebonds) s’est même essayé à 3-points avec succès sur un service de Jalen Adams, ce dernier imitant le pivot peu après pour porter la marque à 66-43, afin de sceller le plus gros écart du match.

Wainright a inscrit un ultime panier derrière l’arc pour s’assurer le titre de meilleur marqueur du match, au cours d’une fin de partie sans enjeu, les Raptors l’ayant emporté 92-76.