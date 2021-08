Kyle Korver rejoint Steve Nash aux Nets

On ne l’avait plus vu en NBA depuis les playoffs 2020, dans la « bulle », avec Milwaukee. Kyle Korver est enfin de retour dans la ligue, mais pas sur les parquets.

The Athletic nous informe que l’ancien All-Star et shooteur va en effet rejoindre Steve Nash et les Nets, dans un rôle d’assistant coach. Korver, passé par Philadelphie et Atlanta notamment, s’occupera du développement des joueurs.

C’est une seconde recrue en quelques heures pour Brooklyn, après l’arrivée de Steve Clifford, qui lui évoluera dans un rôle de consultant auprès de Nash.