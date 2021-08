Udonis Haslem ne voit pas de raison d’arrêter sa carrière

Si le voir rempiler pour une 19e saison de suite dans la même franchise reste un événement, tant cette longévité et cette fidélité sont rares, Udonis Haslem ne va pas changer le visage de la saison 2021/2022 du Heat sur le terrain.

Ou pas directement du moins, puisqu’il n’a foulé les parquets NBA que 45 fois depuis 2016. Ces trois dernières saisons, Haslem (41 ans) n’est même entré en jeu que quinze petites fois… Dès lors, pourquoi continuer sa carrière alors qu’il est surtout un mentor voire une sorte d’assistant en short pour Erik Spoelstra ?

« J’adore être ici », explique-t-il à son coéquipier Duncan Robinson pour le podcast The Long Shot. « J’adore être en bonne forme physique. Miami, c’est chez moi, c’est ma ville. Donc pourquoi ne pas continuer à faire partie de ce qui se passe ici, continuer à avoir de l’impact et espérer gagner des titres ? Et je pense qu’il y a un besoin d’anciens joueurs, de vétérans qui apportent du leadership en NBA. »

Avec ses 18 saisons au compteur, ses trois titres NBA (2006, 2012, 2013) et ses années passées aux côtés de Shaquille O’Neal, Dwyane Wade ou encore LeBron James, Chris Bosh et Ray Allen, Haslem a effectivement énormément d’expérience à partager. Mais il souligne aussi l’importance des jeunes joueurs sur sa motivation.

« J’ai autant besoin de vous que vous n’avez besoin de moi », assure-t-il en parlant à Robinson (27 ans). « Chaque saison, vous m’aidez autant que je ne le fais pour vous tous. Vous me maintenez dedans. Je dois rester en forme, je ne peux pas suivre si je ne le suis pas. Vous me poussez comme je le fais pour vous. »