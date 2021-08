Si la partie entre les Nets et les Bucks permet d’apprécier quelques jolies actions, c’est le sommet de ce classement qui est le plus intéressant et spectaculaire. Isaac Okoro et Gary Payton II ont en effet réalisé des gros dunks.

Mais à la première place, la NBA a logiquement mis à l’honneur Max Strus, et son shoot à 3-pts de la gagne face aux Grizzlies.