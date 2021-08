Summer League | Max Strus et le Heat renversent Memphis en double prolongation

Deuxième victoire en deux matchs pour le Heat. Après avoir déroulé face aux Nuggets, les Floridiens ont eu bien plus de mal à se défaire des Grizzlies de Ziaire Williams et Sean McDermott (19 points chacun).

Les Grizzlies ont rapidement pris les devants, sous l’impulsion du trio Konchar-Bane-Williams et avec Killian Tillie pour porter la marque à 26-13 d’un dunk tout cuit. Deux paniers de suite de Ziaire Williams près du cercle ont même contribué à offrir 20 points d’avance à Memphis (21-41), jusqu’à ce que Max Strus ne sonne la fin de la récré avec trois paniers à 3-points inscrits de rang (32-42).

A -11 à la mi-temps, bouclée par un « hook » d’Omer Yurtseven (38-49), le Heat a continué de grappiller son retard, avec la paire Jarreau-Yurtseven à l’œuvre, puis un nouveau passage remarqué de Max Strus (64-66).

Strus-Yurtseven, ticket gagnant

Miami a repris la tête au début du « money time » mais les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, le 3-points de Ziaire Williams et le lay-up de Xavier Tillman n’ayant pas suffi pour les Grizzlies. Après une ultime interception, c’est Omer Yurtseven qui a égalisé à 5 secondes du terme d’un alley-oop en transition (88-88).

Ce dernier a encore été précieux en prolongation en permettant à Miami de tenir le coup et de forcer quelques minutes supplémentaires (94-94). C’est le premier qui score qui remporte la mise, et celle-ci est revenue à Max Strus et au Heat, l’arrière inscrivant le 3-points de la gagne sur la première possession de la deuxième prolongation (97-94).

A noter les 9 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de Killian Tillie en 19 minutes. Yves Pons a quant à lui pris deux rebonds et réalisé deux interceptions en 12 minutes de jeu.