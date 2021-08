Cole Anthony ne se sent pas respecté

Avec 13 points, 4.7 passes et 4.1 rebonds, Cole Anthony a réussi son acclimatation à la NBA et va entamer sa deuxième saison avec la même détermination, nourrie par le même sentiment d’irrespect qu’il ressent vis-à-vis de son jeu.

« À 100%. Il y a toujours 14 gars dans ma Draft qui ont été choisis avant moi. J’en fais une affaire personnelle », a-t-il lâché, rappelant qu’il avait effectué une première saison « solide ».

Un mental à toute épreuve

L’exercice 2020-2021 a pourtant été mouvementé du côté d’Orlando, mais Cole Anthony, qui a également eu son lot de blessures, à l’épaule et aux côtes, n’a jamais lâché, déployant toujours la même agressivité lorsqu’il était sur le terrain, avec également un certain caractère. Un état d’esprit qui lui vient de New York, où il s’est forgé un mental de fer.

« Ça vous rend plus fort. Tous ceux qui viennent à New York ont ce truc en plus, jouant avec cette conviction que tu es meilleur que le gars à côté de toi. Comme si j’étais meilleur que le gars à côté de moi. C’est une mentalité que je porte en moi, partout où je vais, peu importe ce que je fais ».

Une vendetta contre lui, ni plus ni moins

Pas du genre à se cacher dans les moments chauds, comme il l’a prouvé sur sa saison rookie, il estime aussi que son jeu n’a pas été reconnu à sa juste valeur. « J’ai été snobé. C’est un fait. Je ne sais pas quelle est la vendetta contre moi qui se déroule en ce moment. D’abord j’ai été snobé pour le titre de Rookie du mois, puis pour celui de All-Rookie. Alors je fais avec. Je contrôle ce que je peux contrôler », a-t-il ajouté.

Les premières prévisions concernant la saison à venir ne risquent pas de le calmer, le Magic étant par exemple classé 28e sur 30 par ESPN. Mais pour Cole Anthony, rien n’est impossible.

« Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous avons une grande chance d’être une bonne équipe à l’Est. Je pense qu’au final, nous pouvons être une équipe qui vise les playoffs. Mais il sera question de rester en bonne santé ».