Les Celtics ont fait une (petite) offre à Dennis Schroder

Chaque année, quelques joueurs restent sur le carreau dans la « free agency », et cette saison, il s’agit de Lauri Markkanen, Josh Hart, Bismack Biyombo mais aussi Dennis Schroder. Il y a un an, l’Allemand avait refusé de prolonger aux Lakers, et aujourd’hui le voilà sans contrat…

Les franchises ont tout dépensé, ou presque, et à moins de négocier un « sign-and-trade », il ne décrochera pas de gros contrat, ni de gros salaire. Selon ESPN, Boston espère en faire le successeur de Kemba Walker, et on apprend qu’il lui aurait proposé leur mid-level exception fixée à 5.9 millions de dollars car l’équipe a payé la luxury tax. C’est peu, mais Schroder a-t-il le choix ?

A 27 ans, il rêvait d’un contrat à 100 millions de dollars, mais il lui faudra attendre, au mieux 2022, et en attendant il pourrait profiter du départ de Walker pour s’imposer comme titulaire dans une grosse cylindrée de la côte Est.

INTERSAISON BOSTON CELTICS 2021

Arrivées : Kris Dunn et Bruno Fernando (Hawks), Josh Richardson (Mavericks), Al Horford (Thunder), Enes Kanter (Blazers)

Départs : Kemba Walker (Thunder), Tristan Thompson (Kings), Moses Brown (Mavericks), Evan Fournier (Knicks)