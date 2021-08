CJ McCollum remplace Chris Paul comme président du syndicat des joueurs

Une page se tourne à la tête de l’association des joueurs, la NBPA puisque CJ McCollum vient d’être élu pour prendre la suite de Chris Paul comme président pour les quatre prochaines saisons.

ESPN nous apprend notamment que l’arrière des Blazers devra s’occuper des prochaines renégociations sur la prochaine convention collective, dont le partage des revenus entre les joueurs et les propriétaires de franchises est au coeur des discussions. Ce sera après la fin de la saison 2022/23 si les deux parties décident de mettre fin, de manière commune, de partir sur une nouvelle convention collective.

Jusque-là vice-président, McCollum se dit prêt à représenter le camp des joueurs.

« Je suis honoré par cette opportunité d’occuper le rôle de président NBPA. Chris (Paul) a fait un job incroyable durant 8 ans en renforçant la voix des joueurs et en utilisant sa plate-forme pour s’assurer que nos membres soient pris en charge sur et en dehors du terrain. J’ai hâte d’assumer ce rôle et de développer le jeu afin que les joueurs puissent continuer à apprendre et à bénéficier du travail du syndicat. »

Pour Chris Paul et ce syndicat créé en 1954, c’est la fin d’une époque. « Ç’a été un honneur d’occuper cette position et de représenter la diversité des joueurs qui compose notre incroyable ligue. Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli avec le syndicat au cours de ces 8 dernières années. Je suis éternellement reconnaissant envers Michele, mes collègues, aux différentes comités exécutifs de la NBPA et aux joueurs qui m’ont fait confiance. »

Le vice-champion NBA n’a pas manqué de souhaiter un bon mandat à CJ McCollum avec lequel il restera en relation. « Je suis convaincu que CJ continuera le travail déjà accompli et j’ai hâte de travailler avec lui pour rendre le syndicat encore plus fort. »

À noter également que Grant Williams fait son entrée en NBPA pour remplacer McCollum en tant que vice-président, mais aussi que Michele Roberts, la directrice du syndicat, a déjà annoncé qu’elle se cherchait un ou une successeur.