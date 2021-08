De joueur à assistant GM en quatre ans, la reconversion réussie de Landry Fields

A 33 ans, Landry Fields aurait très bien pu être sur le point de préparer une nouvelle saison en tant que joueur. Mais son corps en a décidé autrement il y a six ans déjà, des blessures récurrentes au coude et à la hanche le contraignant finalement à mettre un terme à sa carrière en 2015.

Après avoir tenté de se relancer lors de la Summer League avec les Warriors cet été là, en tant que free agent, l’arrière s’est finalement rendu à l’évidence. Physiquement, il ne pouvait plus répondre aux exigences du haut niveau, et le moral commençait lui aussi à flancher. « C’était affreux », s’est-il remémoré pour l’Atlanta Journal-Constitution. « Mentalement, j’étais cuit ».

Dans la force de l’âge pour un athlète, à seulement 26 ans, le joueur passé par les Knicks et les Raptors a ainsi dû tourner la page du sport professionnel. Né à Long Beach, il est retourné travailler à Los Angeles pour ESPN et a songé se reconvertir dans les médias, jusqu’à ce que les Spurs ne l’appellent pour lui proposer de devenir scout sur la côte Ouest.

Scout dans l’âme

Devenir scout était la reconversion rêvée pour lui, notamment après sa dernière année à Toronto, marquée par de nombreuses blessures et donc passée à observer plus qu’à jouer.

« J’ai toujours eu un intérêt pour le scouting, et peut-être que c’était la genèse de ça parce que je ne jouais plus tant que ça, et j’avais beaucoup de scouting à faire », a-t-il ajouté. « J’ai toujours eu en tête des choses du genre : « Il ferait un excellent Raptor pour nous, vu sa façon de bouger ». C’est quelque chose qui m’est venu naturellement. Dans ma tête, à ce moment-là, je me disais que tout le monde faisait ça. Si vous êtes un joueur de basket, vous regardez le basket. Mais tout le monde ne pense pas comme ça ».

Pendant trois ans, Landry Fields s’est épanoui dans sa nouvelle mission, jusqu’à être promu GM de l’équipe de G-League des Spurs d’Austin, l’obligeant à quitter la Californie pour le Texas. Déjà fulgurante, son ascension a été continue puisqu’après un an dans son nouveau costume de GM, c’est Atlanta qui est venu à la charge pour le débaucher.

Fields-Schlenk, un tandem complémentaire

Lorsque l’assistant GM Jeff Petersen a pris la direction de Brooklyn, le GM des Hawks, Travis Schlenk a demandé à échanger avec Landry Fields après avoir reçu de nombreux retours positifs quant à son travail. Dans l’idée, Travis Schlenk voulait une personne qui pouvait lui être complémentaire. Rapidement, il s’est rendu compte que Fields cochait toutes les cases.

« Je ne suis peut-être pas la personne la plus proche d’un joueur NBA de 22 ans », a-t-il déclaré. « Je voulais vraiment avoir quelqu’un qui puisse me compléter et compléter mes déficiences. Je ne sais pas si on m’a jamais décrit comme quelqu’un de chaleureux, mais je pense qu’il est important d’établir des relations avec les joueurs, d’établir des relations solides avec les joueurs, et avec Landry, ce sont certainement ses forces. C’était l’objectif. Je pense qu’il a un avenir très brillant dans cette ligue ».

Par son parcours, et donc son âge encore relativement jeune, Landry Fields dispose en effet de cet atout, celui du dirigeant toujours proche du terrain, qui peut comprendre une situation, la réaction ou l’attitude d’un joueur, là où un Travis Schlenk pourrait passer à côté d’un éventuel début de conflit.

« Pour l’avoir vécu, je comprends qu’à certains moments de la saison, les gars peuvent ressentir certaines choses », confirme l’intéressé. J’ai fait partie de différentes équipes, de celles qui ont atteint les playoffs et de celles qui ne les ont pas atteints. J’ai eu des tonnes de coéquipiers différents. La dynamique du vestiaire, comment ça peut évoluer… Les messes basses qui peuvent avoir lieu, la dynamique du coaching… Avoir vécu et expérimenté tout ça est, je pense, un avantage. Cela ne veut pas dire que j’ai toutes les réponses ou que j’ai nécessairement toujours raison ».

Passé d’une fin de carrière prématurée à un début de reconversion brillant, Landry Fields s’épanouit donc depuis une saison aux Hawks, en tant qu’assistant GM. L’ancien joueur apprend les rudiments de son nouveau métier, appréciant le fait de pouvoir développer et améliorer une équipe également en pleine ascension, étudiant le processus de la Draft, qu’il a donc vécu pour la deuxième fois en moins d’un an, ou encore l’ensemble des tenants et aboutissants entourant le « Salary Cap »… Avec pour objectif d’être à son tour à la tête d’une franchise un jour ? « Il dirigera son propre navire à l’avenir », promet Travis Schlenk.