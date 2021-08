Jimmer Fredette jouera avec les Nuggets en Summer League

Revoilà Jimmer Fredette ! Sélectionné en 10e position lors de la Draft 2011, le meneur/arrière de 32 ans était passé par les Kings, les Bulls, les Pelicans, les Knicks et les Suns en NBA, connaissant également des piges en Chine et en Grèce entre temps.

Incapable de s’installer durablement dans la ligue, Jimmer Fredette va tout de même s’offrir une énième tentative de comeback, puisque les Nuggets ont annoncé que l’ex-pensionnaire de BYU (NCAA) ferait partie de leur effectif de 18 joueurs, pour la Summer League de Las Vegas (8-17 août).

Aux côtés de Bol Bol, Zeke Nnaji, Bones Hyland, Markus Howard, Tarik Black, Matur Maker, Semaj Christon ou encore Deonte Burton, Jimmer Fredette fera donc figure de vétéran. Et il apportera, surtout, toutes ses qualités offensives, qui lui ont permis de tourner, cette année, à 26.9 points, 5.6 rebonds et 6.4 passes de moyenne (à 46% aux tirs, 40% à 3-points et 93% aux lancers-francs) avec les Shanghaï Sharks.

Une équipe au sein de laquelle Jimmer Fredette ne devrait pas rejouer la saison prochaine, puisque la ligue chinoise envisage de ne plus autoriser les étrangers à évoluer en CBA. De manière, évidemment, à favoriser le développement de joueurs chinois.