Une majorité d’équipes de la ligue chinoise veut bannir les joueurs étrangers la saison prochaine

La prochaine saison de la CBA va-t-elle se jouer avec uniquement des joueurs chinois ? C’est une possibilité à envisager puisque quinze équipes (sur vingt) poussent dans ce sens, nous apprend Sportando.

Une volonté qui aurait forcément des conséquences sportives importantes. Les Beijing Ducks, par exemple, ne pourraient ainsi pas faire jouer Jeremy Lin, recruté cet été, puisque ce dernier est né aux États-Unis et possède un passeport taïwanais.

Bien évidemment, ce club fait partie des cinq qui sont contre empêcher les joueurs étrangers de participer au championnat. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise.

On sait que les règles pour les joueurs étrangers sont strictes en Chine. Elles ont évolué cette saison, avec seulement quatre joueurs étrangers autorisés par équipe, uniquement deux qui peuvent jouer pendant les matches et jamais en même temps (sauf pour les quatre plus mauvaises équipes de la saison d’avant)…

Pourquoi la CBA avait-elle instauré de telles règles ? Pour développer ses talents, car la plupart des équipes préfèrent recruter à l’étranger, notamment des Américains, plutôt que de lancer des jeunes joueurs chinois.