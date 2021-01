Chine : Jimmer Fredette et Marcus Georges-Hunt plantent 70 et 68 points dans un match complètement fou

Les anciens joueurs NBA ont pris l’habitude de tout casser dans le championnat chinois, mais Jimmer Fredette et Marcus Georges-Hunt ont explosé la table de marque avec respectivement de 70 et 68 points dans le même match !

Jimmer Fredette a tenu la corde à la tête de ses Shanghai Sharks, marquant le 3-points de l’égalisation en fin de quatrième quart-temps, avant de contrer Marcus Georges-Hunt et de lancer une prière qui aurait pu arracher la victoire et rendre ce match un peu plus dingue. Et puis, ça a été au tour de l’ancien Wolf de marquer le panier de l’égalisation, à 3-points, au buzzer de la première prolongation. Dans la deuxième, c’est son équipe de Sichuan qui a trouvé le plus de ressources pour aller chercher la victoire 136-129.

Jimmer Fredette termine en tout cas avec 70 points pour la troisième fois de sa carrière en CBA, avec autant de défaites à la clé, à 7/14 à 2-points, 11/22 à 3-points, 23/23 aux lancers-francs, 9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions, 2 contres et 7 balles perdues. Marcus Georges-Hunt plante lui 68 points donc, à 16/24 à 2-points, 6/11 à 3-points, 18/24 aux lancers, 5 rebonds et 4 interceptions.

Rendez-vous à 11 min pour le tir décisif de Jimmer Fredette, et à 15 min 20 pour celui de Marcus Georges-Hunt.