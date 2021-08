Le Heat a toujours été la priorité de Duncan Robinson

Les dirigeants du Heat ont su se montrer persuasifs afin de convaincre Duncan Robinson de rester en Floride et, ainsi, refroidir les ardeurs d’éventuels prétendants. En offrant, pour ce faire, un salaire de 90 millions de dollars sur cinq ans à l’un des meilleurs shooteurs de la ligue.

L’arrière/ailier de 27 ans n’a donc pas eu à réfléchir trop longtemps avant de prendre sa décision, privilégiant la stabilité et la fidélité pour continuer chez la franchise qui lui a permis de se révéler. Elle, qui possédait, quoi qu’il arrive, la main sur le dossier, grâce à une « qualifying offer ».

« Il a toujours été d’abord question de Miami », a-t-il déclaré, dans son podcast « The Long Shot ». « C’était : ‘Essayons de faire en sorte que quelque chose fonctionne avec Miami et, ensuite, nous verrons’. Il est donc devenu clair, assez rapidement, que Miami était la bonne situation pour moi. Parce que c’est un endroit que je connais bien, où j’ai senti que j’avais acquis une certaine stabilité avec une franchise, le coaching-staff, le front-office, les fans et même la ville. »

Un nouveau statut à assumer

Bonne nouvelle : il se trouve que Miami avait également considéré Duncan Robinson comme l’une de ses priorités estivales et le deal a donc été rapidement conclu. L’occasion pour le joueur de rappeler à quel point il peut être efficace dans un rôle de second couteau, comme c’est le cas au Heat. Tel un sniper de l’ombre.

« J’ai l’impression de pouvoir donner le meilleur de moi-même lorsque je suis entouré de très bons joueurs », a-t-il ajouté. « Parce que je peux créer de l’espace pour eux et parce qu’ils peuvent aussi créer de l’espace et de l’attention pour me faciliter la tâche. Donc je pense que le fait qu’ils aient été agressifs pour faire bouger les choses, l’un de leurs objectifs étant de me faire revenir, ça a signifié beaucoup pour moi. »

Comme ce fut le cas la saison dernière, Robinson sait qu’il sera de nouveau attendu et ciblé lors du prochain exercice. Il devra donc redoubler d’efforts à titre individuel, ne serait-ce que pour justifier son nouveau contrat, qui amènera forcément des attentes plus élevées, chez les fans et les observateurs.

« Maintenant, tout change, parce que vous passez du gars qui a dépassé son contrat minimum, pendant les deux dernières années, à quelqu’un envers qui on a maintenant des attentes plus élevées. Ce qui est normal. Car, lorsque quelqu’un est payé X-millions de dollars, il y a une certaine attente par rapport à ça », a-t-il conclu.