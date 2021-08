Masai Ujiri reste président des Raptors

Sans être sur les parquets, il était un des free agents les plus convoités de la ligue… Masai Ujiri arrivait en fin de contrat cet été et plusieurs franchises étaient prêtes à lui offrir un pont d’or pour l’engager. Il faut dire que le dirigeant a réalisé un travail remarquable à Toronto, symbolisé par le titre de 2019.

Le président de la franchise avait des exigences pour continuer chez les Raptors et visiblement, il a été entendu puisque ESPN nous signale qu’il va rester au Canada, sans donner de détails sur la durée du contrat.

Arrivé en 2013 à Toronto, après un passage déjà remarqué à Denver, Ujiri a su construire une équipe compétitive, capable de jouer les playoffs chaque année puis d’être parmi les finalistes potentiels à l’Est. Ensuite, il a tenté un pari avec Kawhi Leonard en 2018/2019 et finalement remporté le titre la même saison.

Maintenant, c’est un nouveau projet qui commence pour la franchise canadienne, après le départ d’un de ses visages, Kyle Lowry, et suite à une saison décevante, jouée à Tampa et terminée sans playoffs.

ESPN Sources: Masai Ujiri – architect of the 2019 champions– has agreed to a significant new deal to become Vice Chairman!President of the Toronto Raptors. Ujiri continues as both Raptors top basketball/business executive and a global philanthropist through his Giants of Africa.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021