À un contre de la finale, les Slovènes restent fiers de leur parcours

Inarrêtables lors du dernier championnat d’Europe, au TQO ainsi qu’en phases de poule, les Slovènes sont arrivés en demi-finale des JO de Tokyo avec le plein de confiance après leur victoire acquise contre l’Allemagne.

Sauf qu’après les 40 minutes d’un match sous haute tension, c’est bien l’Equipe de France qui a stoppé la belle épopée des hommes d’Aleksander Sekulic.

Un véritable crève-cœur pour pour cette équipe qui connaissait sa première campagne olympique depuis l’indépendance du pays, en 1991. « On a fait quelques erreurs » reconnait le sélectionneur. « Mais je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Ils ont joué avec leur tripes et c’est ça, le basketball. »

« On a beaucoup travaillé pendant deux mois pour en arriver là. Je pense que nous avons surpris beaucoup de personnes. Je suis fier de mes coéquipiers »

D’autant que les coéquipiers de Luka Doncic ont eu la possibilité de remporter le match lors de la dernière action. « À la fin, nous étions là où nous voulions être mais malheureusement ce n’est pas rentré. La France a très bien défendu et les voilà désormais en finale » constate l’entraineur.

Pour la Slovénie de Luka Doncic, l’heure n’est pas aux larmes. La médaille de bronze est à portée de main, mais il faudra tout de même battre des Australiens eux aussi en quête de leur première médaille olympique.

« Je suis très fier de cette équipe » expliquait Luka Doncic en conférence de presse, plus calme qu’à la sortie du terrain, où il pestait contre la FIBA « qui doit être très contente ». « Tout le monde s’est donné à 100%. On a beaucoup travaillé pendant deux mois pour en arriver là. Je pense que nous avons surpris beaucoup de personnes. Je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons encore une finale à jouer et nous n’allons pas abandonner. »

Auteur d’un triple-double à 16 points (5/18 au tir), 10 rebonds et 18 passes, la star des Mavericks a pourtant tout tenté mais Nicolas Batum a douché ses espoirs de médaille d’or avec son contre sur Klemen Prepelic.

« Batum était venu en aide donc je devais donner le ballon. Il me semble qu’il (Klemen Prepelic) était ouvert. Il a bien pénétré mais Batum a sorti un magnifique contre. On ne peut pas toujours faire les meilleurs choix mais c’est celui que j’ai fait, et je pensais que c’était un bon choix » a répondu Luka Doncic lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas cherché à prendre lui-même le tir de la victoire pour la Slovénie.