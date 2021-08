Nicolas Batum : « Je devais faire une action comme ça »

C’est sans doute le contre le plus important de l’histoire de l’Equipe de France. C’est aussi une action symbolique pour Nicolas Batum, qui n’a pas pesé offensivement dans cette demi-finale face à la Slovénie (3 points à 1/5 au tir) mais sauve les Bleus avec un contre du bout des doigts sur Klemen Prepelic !

« Je devais faire une action comme ça », expliquait-il après le match. « J’ai déjà participé deux fois aux Jeux olympiques et j’ai souffert deux fois. J’ai rêvé de jouer la finale toute ma vie. J’ai découvert les Jeux olympiques en 1996. J’ai regardé la Dream Team et c’est après ça que j’ai suivi la NBA. J’ai toujours rêvé de disputer ce genre de matchs. Je savais que je n’avais pas réussi un bon match en attaque, mais je devais faire cette action pour mon équipe, pour l’emmener en finale, et c’est ce que j’ai fait. »

Une vraie libération pour l’ailier, qui revit depuis qu’il a rejoint les Clippers (où il a d’ailleurs prolongé).

Mais après le match, les Bleus ne voulaient pas se contenter de célébrer cette finale. « Encore une ! Encore une ! » pouvait-on ainsi entendre sur le terrain, car la France ne se contentera pas de l’argent.

« Nico a fait ses trucs de Batman à la fin du match. Bien sûr, nous sommes heureux, mais nous devons nous concentrer parce que nous sommes venus ici pour la médaille d’or », assurait d’ailleurs Evan Fournier.

Rendez-vous samedi, à 04h30, face aux Etats-Unis !