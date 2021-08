Le nouveau contrat de Chris Paul à Phoenix n’est que partiellement garanti

Chris Paul a donc prolongé son aventure à Phoenix pour 120 millions de dollars et quatre saisons. Mais quand on voit les détails de son contrat, il n’est pas certain de voir le meneur faire quatre saisons chez les finalistes 2021.

En effet, selon l’Arizona Sports, Chris Paul n’a que deux saisons sur quatre pleinement garanties, les deux premières. La troisième ne l’est qu’à moitié, soit autour de 15 millions de dollars sur un total de 31 millions. Enfin, la dernière année de son contrat est une « team option ».

En clair, Chris Paul est sûr de rester à Phoenix jusqu’en 2023 et de toucher au moins autour de 75 millions de dollars sur les 120 annoncés. Ensuite, il aura 38 ans et la franchise pourra alors le couper en lui payant seulement la moitié de son salaire (les 15 millions de sa troisième année). Si ce n’est pas le cas, alors après cette troisième saison, en 2024 (à 39 ans donc), les dirigeants devront décider d’activer ou non sa dernière année de contrat.

Il pourrait donc être à nouveau sur le marché en 2023, s’il est coupé, ou en 2024, si les Suns n’activent pas sa « team option ». Et s’il désire (ou peut physiquement) encore poursuivre sa carrière, bien évidemment.