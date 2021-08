Laissé libre par les Raptors, Rodney Hood vient renforcer Milwaukee

Stoppé en plein vol par une blessure au tendon d’Achille, en décembre 2019, Rodney Hood peine depuis à remonter la pente, enchaînant les performances sans relief à Portland puis Toronto. Il n’empêche que l’arrière/ailier de 28 ans reste, malgré tout, un shooteur fiable (37% à 3-points en carrière), capable de peser efficacement en défense.

C’est justement pour cette raison que les Bucks s’apprêtent à recruter l’ancien joueur du Jazz, une fois que celui-ci aura été coupé par les Raptors. Des Raptors qui tentaient activement de le transférer depuis plusieurs jours. Sans succès, donc.

À Milwaukee, Rodney Hood viendra probablement reprendre le rôle de sniper en sortie de banc de Bryn Forbes, qui a décidé de quitter le Wisconsin après son titre de champion. Le 23e choix de la Draft 2014 ayant, contrairement à l’ancien shooteur des Spurs, l’avantage de se faire beaucoup moins cibler par ses adversaires, défensivement.

Finalement, la seule interrogation entourant l’ex-pensionnaire de Duke, accessoirement finaliste NBA avec les Cavaliers en 2018, concerne sa santé et son physique. Est-il en mesure de tenir le choc sur une saison complète ? Et est-il, surtout, capable de retrouver son niveau et sa régularité d’antan ?