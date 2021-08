Un nouveau coloris estival pour la Giannis « Immortality »

Entre « Zoom Freak 3 » et « Giannis Immortality », Nike continue de mettre Giannis Antetokounmpo à l’honneur après la victoire des Bucks en finale NBA. C’est le modèle « Immortality » qui est à l’honneur en ce début de semaine avec un nouveau coloris.

Sa base en mesh blanc à l’avant du pied évolue sur du rouge et du gris, avec un « swoosh » en rouge foncé et un autre, inversé, en turquoise. On retrouve des contours noirs sur les bords de la languette, le logo du « Greek Freak » sur la languette, où l’on retrouve aussi le nom de Giannis Antetokoumpo cousu en turquoise.

La semelle intermédiaire et blanche, reposant sur une semelle extérieure transparente avec des accents rouges et noirs. Le nouveau coloris de la Giannis « Immortality » est déjà dispo sur le territoire américain, au prix de 85 dollars.

