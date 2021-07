Josh Richardson arrive aux Celtics

À l’approche de la « free agency » et au lendemain de la Draft, les Celtics sont décidément très actifs.

Un peu plus tôt dans la nuit, Boston avait effectivement pu échanger Tristan Thompson aux Kings, contre Kris Dunn, Bruno Fernando et un second tour de Draft (2023), arrivés eux en provenance des Hawks. Cette fois-ci, The Athletic annonce que les C’s ont trouvé un accord avec les Mavericks, pour le transfert de Josh Richardson.

Et pour faire venir le joueur des Mavericks, les dirigeants des Celtics n’ont pas eu à lâcher quoi que ce soit en contrepartie. Seule condition pour que cette transaction soit réalisable : que l’ancien pensionnaire du Heat et des Sixers ne teste pas le marché mais active, plutôt, sa « player option » de 11.6 millions de dollars.

Le temps presse pour faire valider ce nouveau transfert

Et c’est la fameuse « trade exception », récupérée dans le cadre du « sign-and-trade » de Gordon Hayward, en novembre dernier, qui a permis à Boston d’absorber la totalité du salaire de Josh Richardson.

À noter, cependant, qu’il est indispensable que les C’s puissent conclure leurs deux transferts de la nuit avant lundi minuit, afin que les montants des salaires de la saison 2020/21, et non ceux de la saison 2021/22, soient retenus par la ligue dans ces échanges.

En clair, ce seraient les salaires touchés en 2020/21 par Josh Richardson (10.8 millions de dollars) et Kris Dunn (4.8 millions de dollars) qui seraient pris en compte. Pas ceux auxquels ils prétendront en 2021/22, à savoir 11.6 millions de dollars pour l’arrière de Dallas et 5.0 millions de dollars pour le meneur d’Atlanta.

Car ces deux montants sont bien trop élevés pour être absorbés par les « trade exception » générées par les transferts de Gordon Hayward et Enes Kanter, effectués en novembre 2020.

Indication sur le futur d’Evan Fournier ?

Au-delà de tous ces impératifs financiers, Brad Stevens et les Celtics prouvent qu’ils n’ont pas l’intention de rester inactifs cet été. Et que leur principal objectif est de ramener de la défense dans le Massachusetts, sur les postes extérieurs.

Après Kris Dunn, c’est effectivement Josh Richardson, un autre bon défenseur dans le périmètre, qui débarque à Boston, sous les ordres d’Ime Udoka. Les deux se sont connus à Philadelphie, et Richardson arrive pour épauler les Jayson Tatum, Jaylen Brown et autres Marcus Smart.

Et même s’il ne cesse de régresser à 3-points depuis trois saisons, l’arrière de 27 ans reste un joueur à surveiller offensivement, capable de faire basculer une rencontre, quand il est en confiance et dans un bon soir. En plus de pouvoir soulager les porteurs de balle celtes, à la création.

Cet échange pourrait également signifier que les C’s ne sont pas aussi confiants qu’imaginé, concernant une prolongation d’Evan Fournier, puisqu’ils ont fait venir un élément en mesure d’occuper un rôle similaire à celui du Français, dans la rotation de la franchise aux 17 titres de champion NBA…

Côté Dallas, l’équipe a désormais une enveloppe de 33 millions de dollars pour recruter, ainsi qu’une « trade exception » de 11.6 millions de dollars. De quoi se positionner sur un très bon meneur comme Kyle Lowry, et pourquoi pas un arrière comme… Evan Fournier si les Celtics ne tiennent pas à lui.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation.