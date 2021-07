Cleveland a tenté de faire venir Ben Simmons

On sait que les Cavaliers aimeraient se débarrasser de Kevin Love et de Collin Sexton, et s’ils ajoutent le 3e choix de la Draft, ils ont la possibilité de proposer un joli « package » pour attirer un All-Star. On ne sait pas s’ils ont fait cette offre aux Sixers, mais The Athletic rapporte qu’il y a eu des discussions entre Cleveland et Philadelphie autour de Ben Simmons.

Cleveland aimerait en faire son « franchise player » et l’associer à Jarrett Allen, Isaac Okoro ou encore Darius Garland. Sauf que Philly est très, très gourmand. Nos confrères rapportent que les Sixers voulaient les meilleurs jeunes de Cleveland et plusieurs premiers tours de Draft.

Comme l’écrivent nos confrères, la discussion a été « brève », et ça confirme que Philadelphie ne bradera pas son meneur australien et que la franchise cherche même à se renforcer dans le deal. Selon Kron4 News, les dirigeants espèrent tout de même l’échanger ce soir…