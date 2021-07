Sans forcer, Luka Doncic donne la leçon au Japon et envoie la Slovénie en quart de finale

Après son carton à 48 points face à l’Argentine, pour ses grands débuts olympiques, Luka Doncic a été plus sobre dans la large victoire de la Slovénie face au Japon (116-81). Il faut dire que la superstar des Mavs a non seulement été plus épargnée par son coach mais il a également écopé de trois fautes qui l’ont maintenu sur le banc une bonne partie du match.

N’empêche, le prodige de Ljubljana termine tout de même à 25 points, plus 7 rebonds et 7 passes, parfaitement épaulé de Zoran Dragic (24 points en 25 minutes) et Vlatko Cancar (16 points à 5/5 aux tirs). Avec ce deuxième succès en autant de matchs, la Slovénie est d’ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, avant de disputer leur troisième et dernier match de poule face à l’Espagne dimanche.

Luka Doncic toujours invaincu avec la Slovénie

Face au Japon, la troupe slovène a creusé l’écart à partir du deuxième quart-temps. Face à un Luka Doncic à 13 points dès le premier quart-temps, Rui Hachimura s’est démultiplié avec une belle prestation à 34 points, 7 rebonds, et même un passage en défense sur la star des Mavericks. Mais son équipe n’a pas pu tenir le rythme échevelé dicté par des Slovènes toujours aussi offensifs, et aussi adeptes de jeu rapide. Yuta Watanabe (17 points, 7 rebonds) a lui aussi été fidèle au rendez-vous mais c’est dans le « supporting cast » que ça coince forcément côté nippon…

À +12 à la mi-temps, la Slovénie a ensuite déroulé son basket, s’appuyant sur ses remplaçants alors que Luka Doncic se reposait tranquillement sur le banc… On dit « tranquillement », mais ce dernier a tout de même réussi à se prendre une faute technique (une deuxième sur ce tournoi) en se prenant le bec avec les arbitres à cause d’un contact non-sifflé sur un de ses coéquipiers qui partait au layup… Pour la petite histoire, Luka Doncic reste invaincu chez les seniors avec la Slovénie : 15 matches, 15 victoires depuis 2017 !

Le Japon aura un ultime match à jouer, pour sauver l’honneur, face à l’Argentine. Ce n’est pas gagné…