Tony Bradley laissé libre par le Thunder

Un peu partout en NBA, c’est l’heure de protéger, ou pas, ses jeunes free agents, et selon The Athletic, les dirigeants du Thunder auraient décidé de ne pas proposer de « qualifying offer » à Tony Bradley. Ce qui signifie que l’ancien pivot remplaçant du Jazz sera free agent non protégé, et qu’il va devoir faire à nouveau ses valises.

Pour sa 3e saison chez les pros, Bradley a vécu une saison compliquée avec d’abord un transfert aux Sixers pour jouer 3e pivot, derrière Joel Embiid et Dwight Howard. Transféré ensuite à OKC qui ne jouait plus rien, il a soigné ses stats avec près de 9 points et 6 rebonds de moyenne. Toujours avec une très bonne adresse.

Peut-être le reverra à Utah puisque Derrick Favors n’a pas convaincu, et il se dit que les dirigeants cherchent à s’en séparer.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur quelconque offre extérieure.