Team USA se défoule sur l’Iran : +54 !

Il n’y avait globalement pas de doute à avoir sur l’issue de cette rencontre. Néanmoins, après la défaite contre la France, l’attitude des Américains était à scruter. Premier indice : Gregg Popovich a opéré des changements et décidé de lancer Jrue Holiday et Devin Booker dans le cinq majeur.

Team USA entame la partie avec sérieux en défense face à des Iraniens rapidement en manque de solutions. Seul Hamed Haddadi parvient à marquer des points et créer des opportunités. Mais globalement, l’Iran est inoffensif, la faute à trop de ballons perdus.

Damian Lillard allume de loin

En face, c’est Damian Lillard qui lance les Américains avec ses shoots de loin. Il en enchaîne très vite trois derrière l’arc. Après un peu plus de six minutes, les joueurs de Gregg Popovich ont pris plus de 10 points d’avance (23-12). La fin de quart-temps confirme les maux iraniens et la domination américaine (28-12).

Le deuxième quart-temps part sur les mêmes bases. La défense de Team USA fait le travail et les Iraniens doivent attendre le retour en jeu de Hamed Haddadi (14 points) pour trouver des solutions et inscrire quelques points.

Les tirs primés pleuvent côté USA, avec Jerami Grant, puis Zach LaVine et enfin Damian Lillard qui reprend son show. On arrive très vite aux 30 points d’écart et le meneur de jeu des Blazers rejoint les vestiaires avec déjà six paniers primés (60-30).

Des ballons perdus bien exploités

Après la pause, et malgré l’écart déjà conséquent, les Américains ne faiblissent pas en défense. Ils font les efforts et avec des stops ou des ballons volés (23 ballons perdus pour l’Iran) s’offrent ainsi des transitions faciles. Devin Booker en profite pour augmenter son total de points. Ce troisième quart-temps est aisé pour Team USA et la barre des 40 points d’écart est franchie avant un panier primé de Mohammad Jamshidijafarabadi pour réduire l’écart (82-43).

Petite et légère alerte en début de dernier acte, avec un 7-5 de l’Iran dans les deux premières minutes. Gregg Popovich ne laisse pas passer ce moment de flottement et prend un temps-mort pour remettre ses joueurs dans le bon sens. Team USA retrouve de l’application et file vers une victoire très facile (120-66). Avec ses 7 paniers à 3-pts et ses 21 points, Lillard est le meilleur marqueur du match. Jayson Tatum et Zach Lavine ont ajouté 14 et 13 points.

Prochain rendez-vous pour Gregg Popovich et ses troupes, samedi à 14h (heure française), contre la République tchèque pour en finir avec la phase de poule. Une victoire est impérative pour s’assurer une place en quart de finale.