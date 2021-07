Josh Okogie veut développer une réelle identité de jeu avec le Nigeria

Même s’il a participé à la Coupe du Monde U19 au Caire sous le maillot des États-Unis en 2017, Josh Okogie a rapidement considéré l’opportunité de jouer pour le Nigeria. Né à Lagos, où il a vécu jusqu’à ses trois ans, l’arrière de Minnesota a toujours gardé un lien avec sa terre natale, où vit toujours une partie de sa famille.

À l’occasion de l’un de ses retours au pays à l’âge de 12 ans, Josh Okogie a ainsi raconté qu’un de ses oncles, surpris par ses aptitudes de basketteur, lui avait demandé de jouer pour le Nigeria s’il en avait un jour l’opportunité lorsqu’il serait plus grand. « C’est quelque chose qui a toujours résonné en moi depuis ce jour, et c’est ce qui m’a poussé à essayer de jouer avec l’équipe nationale nigériane », a-t-il ajouté.

Dès son année rookie en NBA, Josh Okogie s’est rapidement rapproché des « D’Tigers » avec lesquels il a participé à la Coupe du Monde 2019, terminant meilleur marqueur de la sélection (12.6 points et 4.4 passes décisives par match). Il fait donc partie des leaders de cette campagne olympique. Même si la sélection nourrit de grande ambitions, c’est aussi son rôle de rappeler l’objectif premier, à savoir faire progresser cette jeune nation qui n’a participé qu’à deux Olympiades dans son histoire avant Tokyo (2012 et 2016).

Une jeune nation en plein « process »

La victoire en préparation face à Team USA à Las Vegas a fait office de première pierre pour construire des bases qui se veulent solides.

« Mes oncles et mes tantes qui vivent encore au Nigeria m’ont envoyé des messages pour me dire à quel point ils étaient fiers de notre victoire. Pour le pays, c’est vraiment important que nous ayons pu battre les États-Unis », a poursuivi Josh Okogie.

Même si le Nigeria a raté son entrée en matière eux Jeux, s’inclinant 84-67 face à l’Australie, Josh Okogie sait que le processus n’en est qu’à ses débuts et qu’il faudra du temps pour instaurer une identité aussi forte que celle de sélections comme l’Espagne, la France, la Serbie ou encore l’Australie, citées en exemples. En résumé : « On ne perd jamais, on apprend ».

« Nous essayons de développer une de ces équipes qui possède une grande culture du basket. Ça commence par des tournois comme celui-ci. Pour moi, la prépa a été un succès. Que nous ayons gagné ou perdu les trois matchs, la façon dont nous avons progressé depuis le début du camp d’entraînement il y a deux semaines jusqu’à maintenant, nous avons fait des progrès énormes », a-t-il rappelé. « Mais le travail est loin d’être terminé. Même après les Jeux olympiques, le travail sera loin d’être terminé. Nous devons juste donner le ton, faire une bonne prestation aux Jeux, pas seulement maintenant mais pour les tournois futurs, nous devons établir la norme sur la façon dont le basket nigérian va être joué ».