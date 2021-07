Et si Derrick Rose revenait aux Bulls…

Souvent cité pour le trophée de meilleur sixième homme de l’année, Derrick Rose s’est offert une seconde jeunesse aux Wolves puis aux Knicks, au point de terminer 3e dans les votes du meilleur remplaçant, derrière les deux Jazzmen Joe Ingles et Jordan Clarkson. À 32 ans, le MVP 2011 peut encore rendre de grands services, et il sera difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix sur le poste de meneur de jeu.

Sa cote est au sommet, et on imagine que Tom Thibodeau tient à le conserver. Mais il y aura de la concurrence, et selon NBC Sports, les Bulls seraient même sur le coup ! Chicago a en effet un vrai problème à la mène, mais aussi un besoin de points en sortie de banc et d’expérience. Tout ce que peut apporter Derrick Rose. D’autant que Coby White s’est fait opérer de l’épaule et qu’il manquera le début de la présaison.

Selon nos confrères, ça discute en interne de la possibilité de recruter Derrick Rose, et on imagine que les fans seraient aux anges à l’idée de retrouver leur ancien chouchou.

Pour l’intéressé, ce serait évidemment un double retour aux sources. Derrick Rose est un enfant de Chicago, et c’est sous les couleurs des Bulls qu’il était devenu MVP en 2011 avant de voir sa carrière exploser en vol à cause de graves blessure aux genoux. C’était il y a bientôt dix ans, et aujourd’hui, c’est un tout autre joueur. Un joker et un leader dont l’impact sur les jeunes Knicks a été très bénéfique.