La nouvelle Giannis Immortality marquée au fer rouge

Nike compte bien battre le fer tant qu’il est chaud et c’est plus que jamais le cas avec Giannis Antetokounmpo héros du deuxième titre remporté par les Bucks de Milwaukee, cinquante ans après le premier. La marque à la virgule mène d’ailleurs deux modèles de front, la Zoom Freak 3 et la Giannis Immortality, qui va être dotée de ce nouveau coloris.

Celui-ci est essentiellement noir, avec de légères teintes de jaunes sur les lacets, la tirette, et le haut de la languette où le nom du MVP des finales 2021 est inscrit. Les deux virgules ressortent pour leur part avec des contours en jaune, orange et rouge autour du « Swoosh » présent sur l’empeigne extérieure, et un logo en rouge vif de l’autre côté.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour cette nouvelle paire attendue autour des 80 dollars.

