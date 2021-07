Deux ans après son arrivée, le dirigeant Jeff Bower quitte déjà les Suns

Nommé vice-président des opérations basket chez les Suns en 2019, Jeff Bower avait contribué, dans les coulisses, à relancer une franchise de Phoenix bien moribonde depuis la fin de l’ère Steve Nash.

Mais après seulement deux ans dans l’Arizona, le dirigeant quitte la franchise.

« L’impact de Jeff sur la franchise a été immense. Il a permis de poser les fondations de notre succès. Nous lui en sommes reconnaissants », a réagi le GM James Jones, élu dirigeant de l’année cette saison.

Ancien GM des Hornets (de 2005 à 2010) et des Pistons (de 2014 à 2018), Jeff Bower a ainsi apporté son expérience et son sérieux aux Suns, avec succès. Son départ est donc surprenant, mais on ignore les raisons derrière.

« Je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion de faire partie de l’organisation », a simplement déclaré Jeff Bower dans ses adieux. « Nous sommes fiers des progrès et des réalisations accomplis sur le terrain au cours des deux dernières saisons. J’attends avec impatience les autres opportunités et projets qui se présenteront à l’avenir. »

Depuis deux ans, lui et James Jones avaient en tout cas multiplié les choix gagnants :

– Nomination de Monty Williams comme coach

– Cameron Johnson et Dario Saric récupérés le soir de la Draft en échange de Jarrett Culver

– Ricky Rubio signé comme free agent

– Jevon Carter récupéré en échange de Josh Jackson, De’Anthony Melton et un deuxième tour de Draft en option

– Kelly Oubre Jr. prolongé

– Frank Kaminsky signé comme free agent

– Cam Payne signé comme free agent avant la « bulle » d’Orlando

– Chris Paul et Abdel Nader récupérés en échange de Ty Jerome, Jalen Lecque, Kelly Oubre Jr, Ricky Rubio et un premier tour de Draft en option

– Jae Crowder signé comme free agent

– E’Twaun Moore signé comme free agent

– Langston Galloway signé comme free agent

– Torrey Craig récupéré dans un échange contre de l’argent