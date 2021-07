Draymond Green rend hommage à Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday

C’est ce samedi que Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday arrivent au Japon, la veille du premier match de Team USA face à la France. Les trois finalistes étaient encore sur les parquets NBA, à Milwaukee, ce mardi soir et les voilà désormais à l’autre bout de la planète pour continuer de jouer au basket.

Un constat qui bluffe Draymond Green, qui a rendu hommage à ses trois coéquipiers de la sélection nationale.

« J’ai énormément de respect pour ces gars, non seulement pour s’être engagés pour les Jeux olympiques, mais surtout pour avoir tenu leur parole », explique-t-il àESPN. « On parle de trois véritables professionnels, très compétitifs, qui n’auraient pas fait ce chemin si ce n’était pas important pour eux. Après le dernier match, Booker aurait très bien pu dire : ‘J’ai perdu, je suis frustré, je ne viens plus’. Et Middleton et Holiday : ‘On est champion, on veut fêter ça et rester avec nos familles’. »

Le triple champion NBA avec les Warriors, tout comme Zach LaVine, est conscient que cet investissement ne doit pas rester vain.

« C’est à nous de nous assurer de bien faire notre part du boulot, afin qu’ils soient récompensés de ce pourquoi ils sont venus ici : nous aider à gagner la médaille d’or », annonce le champion olympique 2016 à Rio. « On sait qu’ils sont en bonne forme physique, mais également fatigués », souligne l’arrière des Bulls. « Au niveau émotion, ils sortent de montagnes russes mais je pense qu’ils seront prêts. »