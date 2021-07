Les Knicks prolongent leur GM

A l’annonce des arrivées de Leon Rose comme président, et de William Wesley comme vice-président, on ne donnait pas cher de la peau de Scott Perry, nommé GM par Phil Jackson en 2017. Mais depuis deux ans, il a fait du très bon travail avec notamment des contrats de courte durée sur des joueurs revanchards comme Julius Randle ou Bobby Portis.

Il ne s’est pas trompé dans la Draft avec Mitchell Robinson et RJ Barrett, et on lui doit aussi la prolongation de contrat de Randle, devenu Most Improved Player et All-Star, et l’arrivée en cours de saison de Derrick Rose.

Résultat, le New York Post annonce que la direction vient de le prolonger sur plusieurs saisons, et la prochaine étape sera de rapprocher les Knicks des sommets de la conférence Est. Pour cela, la priorité est de trouver un très bon meneur de jeu. La piste Damian Lillard sera activée si les Blazers ouvrent la porte, et il faudra aussi garder un oeil sur Chris Paul même si ce sera compliqué de l’arracher aux Suns où il évolue dans un environnement quasi familial.