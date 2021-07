Kevin Durant rappelle que gagner les Jeux olympiques « ne sera pas une promenade de santé »

La victoire contre l’Espagne, lors du dernier match de préparation de Team USA avant les Jeux olympiques, a rassuré. Mais si les Américains ont été obligés de rassurer, c’est bien qu’au début, ils ont inquiété.

Les défaites contre le Nigeria et l’Argentine ont en effet étonné, et Damian Lillard ainsi que Kevin Durant sont alors montés au front pour désamorcer ces revers. L’ailier des Nets y voit même une vertu.

« C’était une bonne chose d’être pris à la gorge dès le début, pour nous rappeler que ce ne sera pas une promenade de santé », a-t-il expliqué au New York Post. « Il y a tellement de monde qui pense que Team USA va tout écraser, que c’était bien de voir ça. J’espère que ce seront les dernières défaites. »

On aura un premier élément de réponse ce dimanche, contre la France, pour le début de la compétition, même si la fin de la préparation est encore un peu chaotique pour la sélection triple championne olympique en titre.

L’effectif prend ses marques

Zach LaVine arrive ce jeudi au Japon et les trois finalistes NBA de cette saison, Jrue Holiday, Khris Middleton et Devin Booker, vont rejoindre leurs coéquipiers seulement samedi.

« On va ajouter trois joueurs : deux nouveaux champions NBA et un finaliste », se réjouit la star des Nets pour The Athletic. « Ils connaissent les importants matches et ça apporte de l’intelligence de jeu, ce qui va nous aider. »



Gregg Popovich a profité des Finals pour réfléchir à l’intégration express de ces trois joueurs, afin de renforcer un groupe qui commence à trouver ses marques d’après le double champion NBA.

« Oui, oui, je trouve qu’on comprend bien ce que veut le coach, ce qu’il attend de nous des deux côtés du terrain », assure le MVP 2014. « Les joueurs sont de plus en plus à l’aise avec leur rôle et c’est bénéfique. »