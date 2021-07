Après les défaites de Team USA, Kevin Durant réclame de l’indulgence

Même s’ils n’ont aucune conséquence sportive actuellement, les deux revers de Team USA à Las Vegas, contre le Nigeria et l’Australie, ont été remarqués. Certes, les Américains commencent leur préparation et manquent encore de renforts (Khris Middleton, Jrue Holiday et Devin Booker disputent les Finals), mais une défaite des États-Unis est toujours un petit événement.

Pas pour Kevin Durant. La star des Nets n’est pas étonnée de voir, pour l’instant, ses coéquipiers être dans le dur face à de solides nations.

« On est une équipe qui doit encore se souder et qui tente de trouver son identité », constate le MVP 2014 pour Yahoo Sports. « On a tellement de grands joueurs qui peuvent jouer de plusieurs manières, mais on est indécis parfois en attaque et en défense. Pendant qu’on cherche, ces équipes, elles, appliquent leurs systèmes. Les planètes étaient en quelque sorte alignées pour qu’on perde aussi rapidement. »

Vraiment ?

« Regardons les effectifs de chaque équipe et on trouvera la réponse. Si on cherche du talent NBA, ces équipes en ont. On a les meilleurs joueurs de la ligue, mais ces équipes nationales ont aussi des joueurs NBA, qui sont des premières options et sont habitués à évoluer dans ce rôle au niveau international. Nous, on est encore dans l’adaptation. Mais ce n’est pas une excuse. Les gens ont simplement besoin de comprendre le contexte. On ne s’attendait pas à perdre ces matches, mais ça fait partie du jeu. Ça va aller. »

Durant l’assure, « les conneries que les gens disent » dans la foulée de ces deux défaites ne le dérangent pas. Il est déterminé pour aller chercher sa troisième médaille d’or de suite, après celles de 2012 à Londres et 2016 à Rio. « On savait que ce ne serait pas facile et on est prêt à se mettre au boulot. Notre objectif de titre n’a pas changé. On sera prêt. »