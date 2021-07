Zydrunas Ilgauskas et Larry Nance Sr. au Hall Of Fame des Sports de Cleveland

Les villes américaines savent rendre hommage. Non content de retirer les maillots des sportifs les plus marquants, Cleveland a créé un Hall Of Fame que seuls les plus grands ont l’occasion d’intégrer.

C’est pourquoi celui de Cleveland va accueillir deux nouveaux membres le 19 octobre prochain. Il s’agit de de Zydrunas Ilgauskas et de Larry Nance Sr.

Le deuxième a passé 7 saisons du côté d’Akron. Immense dunkeur, l’ailier-fort tournait à 16,8 points et 8,2 rebonds de moyenne entre 1987 et 1994. Durant son passage dans l’Ohio, Nance Sr. a intégré à 3 reprises (1989, 1992 et 1993) les All-Defensive Teams. Il est le seul Cavalier à avoir signé pareil exploit. Son numéro 22, retiré dans un premier temps, est désormais porté par son fils.

Si Ilgauskas n’a pas été sélectionné 3 fois dans les meilleurs cinq défensifs, l’ancien pivot de 2m20 a laissé une plus grande marque dans la franchise. Drafté en 20e position en 1996, Ilgauskas a arboré pendant 12 saisons le numéro 11 qui flotte actuellement au dessus du parquet de la Rocket Mortgage FieldHouse.

Le Lituanien détient quelques records de franchise que LeBron James n’est pas allé chercher comme celui des rebonds offensifs (2 336) et des contres (1 269). Si le King n’était pas passé par l’Ohio, Ilgauskas occuperait également la première place au classement des points marqués (10 616), des matchs joués (771), des minutes (21 820) et des rebonds (5 904).