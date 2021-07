Nicolas Batum : « On veut mobiliser le groupe sur le quart de finale, pour passer ce quart de finale ! »

Jeune ailier complémentaire du duo fort des années 2000 et 2010, Tony Parker – Boris Diaw, Nicolas Batum fait désormais partie des doyens du groupe France.

Deuxième joueur le plus âgé des Bleus derrière Nando De Colo (34 ans), et juste devant Thomas Heurtel (32 ans), « Batman » (33 ans le 14 décembre prochain) va connaître ses troisièmes Jeux olympiques en carrière. Un bel accomplissement, mais pas une fin en soi…

« Si on y met l’intensité et l’envie, on aura tout pour être une des meilleures défenses du tournoi »

« Avec Nando, c’est notre troisième Olympiade. On a connu Londres, on avait bien joué, ça s’est bien passé. Rio, on avait moins bien joué et ça s’était moins bien passé. Mais dans les deux cas, on a perdu en quarts ! Ça va être à nous de préparer l’équipe car les JO, ce ne sont pas comme un Euro. Thomas [Heurtel] aussi a connu les JO mais globalement, on essaye de parler à l’équipe et d’utiliser nos expériences passées pour mobiliser le groupe sur le quart de finale, et pour passer ce quart de finale ! »

Avant de passer ce cap immense dans le tournoi, les Bleus vont devoir batailler dès la phase de poules, face aux Etats-Unis bien sûr en ouverture, mais aussi face à la surprenante République Tchèque qui a vaincu le Canada et la Grèce pour se qualifier, et l’Iran, toujours redoutable sur un match sec.

Pour ce faire, Nicolas Batum garde confiance dans le collectif tricolore.

« Les éléments défensifs, on les a. C’est surtout comment on entame nos matchs. C’est l’énergie, c’est la volonté, c’est l’abnégation qu’on met de ce côté-là. On l’a montré à Bercy, au début de la deuxième mi-temps, sur quinze minutes. Face au Japon, en troisième quart-temps et en quatrième, on l’a montré aussi. Maintenant, on doit régler l’intensité. On sait ce qu’on va faire. Il y a des réglages à faire comme dans toute équipe mais si on y met l’intensité et l’envie, on aura tout pour être une des meilleures défenses du tournoi, comme on a pu le faire à la dernière Coupe du monde. Il faut éviter les mauvaises entames de match. »

« Je ne vais pas me plaindre d’être fatigué parce que je jouais au basket »

Comme Rudy Gobert, Nicolas Batum est arrivé sur le tard dans la préparation des Bleus, qui était déjà très raccourcie. Bien que vétéran du groupe, il veut profiter au maximum de cette dernière semaine d’entraînements pour revenir à son meilleur niveau, et collectivement, pour remettre encore de l’huile dans les rouages.

« Physiquement, je me sens bien. Je ne vais pas me plaindre d’être fatigué parce que je jouais au basket. On enchaîne des playoffs avec un tournoi olympique. Je suis bien où j’en suis physiquement. Par contre, je n’ai eu que très peu d’entraînements avec le groupe. Même si je connais les systèmes, il faut quand même retrouver les automatismes parce qu’on n’a plus jouer ensemble depuis deux ans. On a fait une bonne séance d’entraînement ce matin et on sait ce qu’on va faire les deux prochaines, qui seront également très importantes. On a déjà fait pas mal d’évolutions, notamment avec Rudy, choses qu’on n’avait pas pu faire aux deux derniers matchs. »

Face à Team USA dimanche prochain, Nicolas Batum veut avant tout voir des progrès et de l’intensité, à défaut de victoire. Car ce sont surtout les deux matchs suivants – voire les écarts sur ces matchs – qui pèseront lourd pour passer le premier cut des phases de poules.

« Être dans les meilleures conditions possibles pour le quart de finale »

« Bien sûr qu’on va essayer de faire la meilleure partie possible et de gagner ce match-là, même si on n’a pas vraiment montré de garantie sur les trois premiers matchs. On va quand même essayer de faire des belles choses pour bien entrer dans le tournoi et pourquoi pas créer un exploit. Il faut en tout cas se mettre dans les meilleures conditions pour jouer contre les Tchèques et contre l’Iran et éviter de se faire peur. Le plus important pour nous, c’est d’être dans les meilleures conditions possibles pour le quart de finale. »

Alors que des images du village olympique ont fait surface, avec notamment des lits en carton, Nicolas Batum et les Bleus restent concentrés sur leur objectif. Dans leur bulle par la force des choses, l’Equipe de France n’est pas au pays du soleil levant pour faire du tourisme…

« Quand tu as déjà fait des compétitions de jeunes dans certains pays, je ne suis plus à ça près… Mais non, je ne m’inquiète pas. Ce ne sont probablement pas des lits en carton qui vont se casser en deux quand tu vas t’allonger dessus. Je pense qu’il y aura une certaine résistance et un certain confort pour que les athlètes puissent être dans les meilleures conditions pour performer. On en a un peu parlé, mais sans inquiétude. »