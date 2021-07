Même sans choix de Draft cette année, le Heat prépare quand même le rendez-vous

Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr, Tyler Johnson, Gabe Vincent, Rodney McGruder, Chris Silva… La liste des joueurs non-draftés récupérés depuis quelques saisons par le Heat « post-LeBron James » est longue.

Tous se sont ensuite plus ou moins révélés sous les couleurs floridiennes, stimulantes pour n’importe quel jeune revanchard. Et cette liste pourrait bien s’allonger davantage dans les prochains mois, puisque Miami ne dispose pour le moment d’aucun choix de Draft cette année, que ce soit au premier ou au second tour.

« Pour le moment », car le département « scouting » de la franchise prépare malgré tout le rendez-vous, comme si un ou plusieurs « prospects » allaient prendre la direction de South Beach, le 29 juillet prochain.

« Cela va faire du bien à notre département ‘scouting’ », juge ainsi Adam Simon, le vice-président des opérations basket du Heat, au Sen-Sentinel. « Notre patron croit en nous, en notre capacité à dénicher des talents et à les recruter, pour que nos coachs puissent ensuite les développer. C’est un vrai processus. Tout est question d’organisation. Les agents savent que nous effectuons du bon travail en termes de développement, avec nos coachs. Donc Pat veut que nous dénichions quelques bons joueurs, jeunes, et c’est ce que nous devons réaliser. »

Que ce soit, ou non, par le biais de la Draft, Miami a clairement pris l’habitude de faire éclore de nombreux jeunes, juste après l’événement.

Grâce à une excellente préparation effectuée en amont par l’ensemble du staff de la franchise. Un travail d’équipe qui permet aux dirigeants de frapper le soir même, de manière réfléchie, en fonction des opportunités.

« C’est comme si vous essayiez de tirer sur une cible en mouvement », compare Adam Simon, au sujet de ce processus. « Vous ne savez jamais quand vous pourrez vous lancer, ni ce qui vous en coûtera. Donc notre mission est de préparer notre coup. Et plus nous avançons dans le classement, plus nous allons découvrir ce que cela va exactement nous coûter. Ensuite, il y aura peut-être une chance que nous obtenions un choix de Draft et c’est la raison pour laquelle nous devons nous y préparer. »

Rester prudent et ne rien précipiter

Le plus important dans tout ça étant, évidemment, de ne surtout pas se précipiter. Au risque de conclure une transaction qu’il est possible de regretter…

« Je ne fais pas quelque chose juste pour faire quelque chose », prévient justement Adam Simon. « Nous faisons les choses pour cette organisation et nous prenons nos décisions en conséquence. Je n’ai pas besoin de rester assis et d’essayer de sortir quelque chose de mon chapeau, juste parce que je veux que notre département ‘scouting’ fasse quelque chose dont nous n’avons pas besoin. Donc ce que nous faisons en tant que groupe, c’est simplement d’avoir une idée de ce qu’il nous faudrait pour que l’on obtienne un choix de Draft. »

Finalement, à l’image de l’année dernière ,quand il avait récupéré le 20e choix pour sélectionner Precious Achiuwa, il faut s’attendre à ce que le Heat soit actif le jour de la Draft.

En s’efforçant toujours de poser la même question aux dirigeants des autres équipes.

« Même quand nous n’avions pas de choix de Draft l’année dernière, nous demandions : ‘Quel serait le prix pour en avoir un ?’ », rappelle pour finir Adam Simon. « Car si vous voulez un joueur qui, selon vous, ne sera plus disponible après le Top 20, vous devez vous renseigner à ce propos. C’est à partir de là que nous décidons, ensemble, si nous sommes prêts à en payer le prix demandé, avec un joueur, un premier tour, un second tour ou de l’argent. Et si cela fait sens à nos yeux ou que nous sommes prêts à le faire, nous pouvons accepter le transfert. À l’inverse, si ce n’est pas le cas, nous allons simplement répondre aux appels et ne rien faire ensuite. »