Interview RJ Barrett : « Je veux que les Knicks soient les rois de la ville »

Cadre de Knicks en pleine renaissance, RJ Barrett aura vécu une saison intense. Entre la belle saison régulière de New York, un retour en playoffs, puis un tournoi pré-olympique à la maison, l’arrière canadien revient sur l’année écoulée. À seulement 21 ans, le gaucher a faim, et ne s’en cache pas.

RJ Barrett, le Canada n’a pas réussi à valider un ticket pour Tokyo…

Ce fut une belle expérience, mais assez frustrante car on voulait prendre ce ticket pour aller au Japon et disputer les Jeux olympiques. Je pense qu’on a fait un bon tournoi, et que cela a été un peu un manque de chance lors de la demi-finale face à la République Tchèque. On perd sur un shoot quasiment au buzzer, alors que l’on défendait bien depuis le début du tournoi. C’est dur à accepter, mais c’est le sport, c’est comme ça. On sort grandi de cette expérience même si on rêvait tous de disputer les J.O. On va les regarder à la télévision, et on reviendra plus fort la prochaine fois, je n’en doute pas. Quand on voit les équipes qui se sont qualifiées, on aurait aimé y jouer et tenter d’y faire quelque chose. C’est le meilleur tournoi pour les équipes nationales, et on a hâte d’être présent pour les prochaines grandes compétitions internationales.

« Lorsque l’on joue en sélection, il y a une autre énergie qui nous transporte »

Malgré cette contre-performance, comment vous projetez-vous sur l’avenir avec la sélection canadienne ?

Je suis serein et je m’inscris sur le long terme avec l’équipe nationale. C’est quelque chose qui est super important pour moi, non seulement de par le passé de mon père avec l’équipe nationale, mais aussi parce que je suis Canadien et je suis fier de représenter mon pays. On est en train de construire quelque chose de super, on a un réservoir de joueurs très large, et le coaching staff avec la fédération font un très bon travail. On va y arriver, on va faire de belles prestations à l’avenir et je suis vraiment enthousiaste sur ça. On a des gars en NBA, beaucoup de joueurs qui sont forts dans de grosses équipes, et des joueurs qui ont un impact en Euroleague. On ne peut être qu’enthousiaste.

Pensez-vous que le manque d’expérience lors de ce TQO aura été une légère faiblesse pour le Canada ?

Non, je pense que la demi-finale s’est jouée sur un coup de dés qui a tourné en la faveur des Tchèques, c’est tout. Ils ont gagné le tournoi, ont décroché le ticket pour les J.O, et c’est une équipe qui pratique du très bon basket. Le basket mondial est d’un très haut niveau, il y a beaucoup d’équipes qui sont compétitives et lorsque l’on joue en sélection, il y a une autre énergie qui nous transporte. Jouer en FIBA, c’est un peu différent de ce à quoi on est habitués en NBA, mais j’aime bien ce genre de challenge. Regardez les différents tournois TQO, les favoris ou les équipes qui recevaient n’ont pas réussi à se qualifier pour les J.O ! Aucune n’a réussi à le faire. C’est un signe fort, cela veut dire que le niveau du basket mondial devient de plus en plus fort, et il faudra toujours continuer à progresser pour se qualifier pour les compétitions, et encore plus pour aller chercher des médailles et gagner des titres.

Revenons à la saison des Knicks, qui ont réalisé l’une de leurs meilleures saisons depuis plusieurs années…

Oh oui, ça a été une très bonne saison. Gagner des matches, avoir un bilan aussi bon et disputer les playoffs, c’est pour cela que je suis en NBA ! On est vraiment satisfait de ce que l’on a fait, et je pense que la saison prochaine va être aussi bonne voire meilleure. On a bossé dur et coach Thibodeau nous a fait jouer d’une manière très intense, on a mis de l’intensité en défense et en attaque, on a été très percutants. On travaille dur et on gagne des matches, on sent que le groupe a tout donné et on a tous tiré dans le même sens.

Et le public a suivi…

Jouer au Garden devant les fans a été également un énorme coup de boost pour nous, et l’expérience en playoffs aura été folle. Cette passion, ce bruit dans la salle et les fans qui sont à fond derrière nous, c’est juste énorme. Sincèrement, je pense que notre public a été fantastique, et j’attends vraiment la saison prochaine pour revivre ce genre de moments. New York est une ville folle de basket, et d’avoir une « fanbase » aussi intense, ça donne envie de faire encore mieux. Je m’étais amusé à regarder des vidéos des Knicks de l’époque Pat Ewing et John Starks sur Youtube, et le feu qu’il y avait dans les tribunes, c’était juste énorme. On veut avoir ça chaque saison, et on va continuer à bosser dur pour essayer de l’avoir.

« Notre équipe impose le respect »

Malgré l’élimination face aux Hawks au premier tour des playoffs, pensez-vous que les Knicks ont retrouvé une dynamique positive ?

Je pense que l’on redevient une équipe qui monte en puissance et que ce n’est que le début. On a réalisé une très bonne saison, on a été parmi les meilleures défenses de la ligue et notre équipe impose le respect. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on a le sentiment du travail accompli après cette saison, en tout cas en terme de jeu et de compétitivité. On a fait de très bons matches, on s’est battu pour gagner tous les soirs et on retrouve les playoffs, ce qui est vraiment important pour nous et pour les fans. Les Knicks sont l’une des équipes historiques de la ligue, et on veut donner le meilleur pour la franchise, et devenir l’une des équipes qui luttent pour le titre. Il y a encore du travail à faire, mais on met tout en place pour que cela devienne réalité dans un futur proche.

Comment évaluez-vous votre saison à titre personnel ?

Très constructive, si je peux la définir en deux mots. J’ai beaucoup bossé durant l’intersaison, qui avait été quand même ultra longue avec la pandémie et l’interruption de la saison précédente, donc j’ai passé du temps à la salle pour travailler sur mon jeu. J’en veux toujours plus. Je suis un éternel insatisfait, mon père vous dirait que c’est ce qui me caractérise le plus (rires). Je trouve que mon shoot est plus fiable que par le passé, et je sens que ça ne va aller qu’en s’améliorant. Je veux devenir le meilleur joueur possible, je veux exploiter tout mon potentiel. Je ne lâcherai rien, je veux faire une carrière très longue et arriver à la fin de ma carrière en me disant « je suis content de ce que j’ai accompli, maintenant je peux rentrer chez moi au Canada et profiter de ma retraite » (rires).

Le parrain de l’autre côté de l’East River (ndlr: Steve Nash) a dû apprécier votre belle saison…

(Rires prolongés). Oui, il est content de ce que j’ai fait, et ça me rend heureux de voir que Steve apprécie ma progression et ce que j’ai montré cette saison. On se parle souvent, et le fait d’avoir mon parrain juste de l’autre côté de la ville est quand même assez marrant. J’y pense de temps en temps et je me dis « on vit dans la même ville et il coache le rival », c’est quand même fou. Ça me fait rire, mais je veux que les Knicks soient les rois de la ville, et la première fois qu’on a joué face à son équipe, il m’a fallu quelques minutes pour bien réaliser ce qui se passait. On a bien rigolé après le match, mais au début, j’étais un peu perturbé (rires). Il me connaît parfaitement bien. Il sait de quoi je suis capable.

Un mot sur Tom Thibodeau, et la philosophie qu’il a mis en place ?

Il nous tire vers le haut, et il est exigeant avec nous car il veut que l’on joue à notre meilleur niveau. Il met en place un jeu structuré, il demande de la défense et de l’implication et il est vraiment super. Il nous fait beaucoup bosser, j’aime vraiment cela. Il fait confiance au groupe, et donne sa chance à tout le monde. Il a ramené l’équipe en playoffs, et je pense que les saisons à venir seront très bonnes.

Propos recueillis par téléphone