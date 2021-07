Milwaukee se passe de tour de contrôle

Les facteurs X des deux victoires de Milwaukee dans ces Finals, Bobby Portis puis Pat Connaughton, montrent autant la force du banc des Bucks que l’importance du « small-ball » durant ces deux rencontres.

Car Brook Lopez n’a passé que 40 minutes, au total, sur le parquet du Fiserv Forum. Le pivot souffre dans ces Finals et il affiche même le pire +/- de son équipe (le deuxième plus mauvais des Finals derrière Cameron Payne) avec un -6.3 !

Logiquement, son temps de jeu (23 minutes de moyenne durant ces Finals) a chuté par rapport à sa demi-finale de conférence contre Brooklyn par exemple (33 minutes par match) ou même aux séries contre Miami et Atlanta où il dépassait les 28 minutes jouées et conservait un certain impact dans le jeu.

« On est très polyvalent avec ce small-ball »

Mike Budenholzer préfère aligner une formation plus petite pour contrer les Suns, qui eux n’ont qu’un seul grand sur le terrain, Deandre Ayton. Et quand ce dernier n’est pas là, plombé par les fautes notamment, les joueurs de Monty Williams le ressentent fortement.

« C’est un groupe qu’on a utilisé pendant les playoffs », assure le coach de Milwaukee. « On parle de polyvalence et les gars peuvent s’adapter différemment. Offensivement, notre style évolue un peu aussi. Ça permet de changer le rythme, c’est bien. On est très polyvalent avec ce small-ball, peu importe la combinaison de joueurs. »

Même si Lopez est devenu un très bon défenseur, capable de sortir sur les extérieurs, face au « spacing » des Suns et à la maîtrise du pick-and-roll de Chris Paul, les Bucks mettent davantage de pression quand ils jouent « small-ball ». Ils sont plus mobiles, donc moins dépassés comme ce fut le cas dans le Game 1 notamment où Chris Paul et Devin Booker s’étaient régalés.

« On fait un paquet de changements en défense », rappelle Portis. « On parle beaucoup aussi dans ce domaine. Quand Brook n’est pas là, on doit fournir un énorme effort au rebond. Mais on peut ainsi écarter le jeu, ouvrir des espaces pour Giannis Antetokounmpo. »

Outre les énormes performances de Giannis et Khris Middleton, le « small-ball » a-t-il été la clé des Bucks, pour revenir dans cette série ?

« Je ne sais pas », répond pourtant P.J. Tucker. « Parfois ça fonctionne, parfois pas si bien que ça. C’est simplement au coach de trouver des solutions et de savoir à quel moment il veut l’utiliser. Ça nous offre une chance de montrer quelque chose de différent en défense. »