LeBron James : « J’espère vraiment pouvoir finir ma carrière aux Lakers »

A quelques jours de la sortie de « Space Jam, La nouvelle ère », LeBron James occupe l’espace médiatique, et ce lundi, il était l’invité du podcast Smartless, avec Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. L’occasion d’évoquer son avenir, et plus particulièrement aux Lakers. Après une saison galère, marquée par une grave blessure à la cheville, il n’a qu’une envie : jouer. Et aux Lakers si possible.

« J’espère vraiment pouvoir finir ma carrière avec les Lakers. Peu importe le nombre d’années, que ce soit quatre, cinq ou six, ou même sept, j’espère que je pourrai continuer à jouer » explique le quadruple MVP. « J’aime être à Los Angeles, ma famille adore y vivre. »

Et puis ce sont les Lakers, la franchise la plus prestigieuse de l’histoire. « Etre dans une franchise historique comme les Lakers, c’est quelque chose de… C’est comme d’être dans Space Jam, je n’aurais jamais imaginé que ce soit possible. On pense à Kareem [Abdul-Jabbar], Magic [Johnson], Wilt [Chamberlain], Jerry West et Elgin Baylor, Kobe [Bryant], Shaq (Shaquille O’Neal), et tous les autres, et la liste est longue. »

En décembre prochain, LeBron fêtera ses 37 ans, et il est sous contrat jusqu’en 2023.