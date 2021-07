Mondial U19 I Bousculés, les Etats-Unis passent tout de même en finale

Pas attendu à pareille fête, le Canada aura été un adversaire à la hauteur de l’événement en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 19 ans. Face aux Etats-Unis, Caleb Houstan (23 points) et ses coéquipiers ont été valeureux, mais finalement débordés par le talent et la puissance des Américains, dont 12 points, 8 rebonds et 6 contres du phénomène, Chet Holmgren.

Le Canada prend cette demi-finale par le bon bout, avec Oliver-Maxence Prosper qui fait mouche à 3-points. Les Etats-Unis ne tardent cependant pas à imposer leur rythme avec un 9-2 pour prendre le contrôle du match. Kennedy Chandler trouve aussi la cible derrière l’arc et Jonathan Davis va lui chercher son panier, malgré un gros contact. Les Etats-Unis gèrent sereinement en premier quart (24-19).

L’équipe américaine fait certes la course en tête mais les Canadiens ne se déballonnent pas, avec Bennedict Mathurin qui coupe bien et finit au dunk à deux mains, plus la faute, pour revenir à -4 seulement à cinq minutes de la pause. Michael Miles (9 points), Adam Miller (8 points) et Chet Holmgren (8 points) équilibrent l’attaque américaine qui a refait un écart intéressant à la mi-parcours, derrière un Miller agressif vers le cercle avec sa papatte gauche (49-38).

Le Canada craque en dernier quart

La jeune troupe américaine est toujours aussi agressive au retour des vestiaires, prête à creuser un écart rédhibitoire, avec Miles qui pousse le ballon en transition pour le alley oop de Ryan Kalkbrenner. Le Canada est alors largué à -15 (53-38). Mais derrière Prosper et Edey qui s’arrachent au rebond offensif, dont une grosse claquette pour le premier, le Canada revient à un petit point. La fin de période est plus délicate mais, à l’image d’Edey qui arrache tout au dunk, tout est encore possible avant la dernière ligne droite (69-63).

Le suspense en prend un coup d’entrée en dernier quart, avec un 17-5 cinglant des Américains qui en remettent un coup derrière la tête de leurs voisins. Miles est la locomotive qui donne le ton, avec Holmgren qui y va de sa petite passe dans le dos. Seule frayeur pour le Team USA : une grosse chute pour Kennedy Chandler sur une tentative de dunk manqué !

Le Canada place bien un 13-2 pour tenter un ultime comeback, mais Chet Holmgren (12 points, 8 rebonds, 6 contres) et Michael Miles (15 points, 5 passes) assurent pour les Américains qui s’imposent sans surprise (92-86). Caleb Houstan (23 points), Bennedict Mathurin (19 points) et Ryan Nembhard (18 points) leur auront tout de même donné du fil à retordre jusqu’en dernier quart…