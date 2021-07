L’assistant David Vanterpool vers Brooklyn

Non conservé par Chris Finch cet été, qui va désormais assembler son propre staff à Minnesota, on savait bien que David Vanterpool serait un des assistants les plus convoités de l’intersaison.

ESPN nous apprend que ce sont les Nets qui ont mis la main sur le spécialiste de la défense chez les Wolves entre 2019 et 2021, afin d’épauler Steve Nash.

L’ancien assistant des Blazers vient de ce fait remplacer Ime Udoka, parti à Boston, et débarque sur un banc déjà bien fourni puisque Jacque Vaughn ne part plus et qu’on y retrouve également Mike D’Antoni.